الشرطة البريطانية تطلق النيران على سيارة اصطدمت بسيارة سفير أوكرانيا عمدا

أطلقت الشرطة البريطانية النيران على سيارة يقودها شخص مجهول، بعد اصطدامها بسيارة السفير الأوكراني بلندن.

وقالت السفارة الأوكرانية إن مجهولا هاجم سيارة السفير بسيارته، مما أدى بالشرطة لإطلاق النيران، والقبض على السائق.

An unknown man deliberately rammed the official car of the Ukrainian Ambassador to #UK near the Ukrainian embassy in central London. No one has been injured. https://t.co/U5YBX2iTEL #Ukraine pic.twitter.com/t2jpz2vpUX — Kyiv Post (@KyivPost) April 13, 2019

وأوضحت السفارة "أن سيارة يقودها شخص مجهول اصطدمت مرتين بسيارة السفير، التي كانت تقف بالقرب من السفارة، قبل أن تتدخل الشرطة وتعتقل السائق".

واعتبرت السفارة أن "تصرفات السائق كانت متعمدة".

Police open fire after the Ukrainian ambassador to the UK's vehicle "deliberately rammed"https://t.co/Qp2zImKH77 pic.twitter.com/vkcCaR0HeR — ITV News (@itvnews) April 13, 2019

وأكدت سفارة عدم وجود إصابات جراء الحادث، وأنها تعمل على تحديد هوية المهاجم.