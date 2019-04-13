مقاتلات تركية تقصف وتدمر مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

دمرت مقاتلات تركية، خلال الساعات الأخيرة، منصات ومستودعات أسلحة وملاجئ يستخدمها حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وقال بيان لوزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إن "مقاتلات سلاح الجو أغارت على مواقع للمنظمة الانفصالية في مناطق "زاب"، و"أفاشين- باسيان"، و"هاكورك" شمالي العراق". وفقا لوكالة "الأناضول".

وأضاف البيان أن "العملية الجوية أسفر عن تدمير منصات ومستودعات أسلحة وملاجئ تابعة لمنظمة "بي كا كا"".

اقرأ أيضا: تركيا وإيران تنفذان عملية مشتركة ضد عناصر "العمال الكردستاني"

ويشن الجيش التركي ضربات بانتظام على مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق ونفذ عمليات لاعتقال أشخاص يقول إنهم أعضاء في الحزب في تركيا.

وكانت تركيا قد أعلنت، في 6 مارس/ آذار، أنها ستنفذ عمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني". وقال وزير الداخلية التركي "هناك أقل من 700 إرهابي من "بي كا كا" داخل تركيا في الوقت الحالي".