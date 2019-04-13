زوجان إيرانيان يخصصان تكاليف عرسهما والهدايا لمنكوبي الفيضانات في البلاد

تبرع زوجان إيرانيان، من مدينة مانيه في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران، بتكاليف عرسهما لصالح المنكوبين، وضحايا الفيضانات والسيول التي تعرضت لها البلاد مؤخراً.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، بادر العروسين بالتبرع بكافة التكاليف المادية التي كانت مخصصة لعرسهما والتي تبلغ 50 مليون ريال لأسر الضحايا والمنكوبين الذين تضرروا من جراء السيول الهائلة التي ضربت مختلف أنحاء البلاد.

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وتوجه الزوجان لمركز الهلال الأحمر الموجود في مدينة مانيه، وقدما المبلغ للمركز.

ولم يكتف الزوجان بهذه الخطوة، بل أرسلوا بطاقات دعوة للأقارب والأصدقاء طالبين منهم التبرع بقيمة الهدايا التي كانوا ينوون تقديمها لهم للهلال الأحمر، وإرسال وصل التبرع لهم لوضعها ضمن دفتر للاحتفاظ بهذه الذكرى.

ومنحت جمعية الهلال الأحمر الزوجان الشابان، تقديراً لهذا الموقف عضوية فخرية في منظمة متطوعي الهلال الأحمر في مدينة مانيه.

ويشار إلى أن إيران تعرضت لموجة من الفيضانات والسيول العارمة ، وحسب منظمة إدارة الأزمات الإيرانية ، فإن السيول ضربت 25 محافظة من أصل 31 محافظة ضمن موجة غير مسبوقة من الأمطار الغزيرة.

واجتاحت الفيضانات الأخيرة بشكل خاص غرب وجنوب غرب إيران ، وتأتي بعد سيول وفيضانات واسعة في شمال شرق البلاد.