إسبانيا تحتجز مدير المخابرات الفنزويلي السابق لحين البت بطلب تسليمه لواشنطن

اعتقلت الشرطة الإسبانية مدير المخابرات العسكرية الفنزويلية السابق هوغو كارفاخال، بموجب مذكرة اعتقال بطلب من الولايات المتحدة التي تتهمه بتهريب المخدرات.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم المحكمة العليا في إسبانيا قوله "إن المحكمة أمرت اليوم السبت بحبس هوغو كارفاخال، وهو رئيس سابق للمخابرات العسكرية في فنزويلا تعتقد واشنطن أن لديه معلومات مهمة عن الرئيس نيكولاس مادورو، في انتظار البت في طلب من الولايات المتحدة بتسليمه".

© AP Photo / El Nuevo Dia,Omar Perez أمريكا تفرض عقوبات على 4 شركات شحن و9 سفن تنقل النفط من فنزويلا

واعتقلت الشرطة الإسبانية المسؤول الفنزويلي الأمني السابق والذي كان أيضا حليفا مقربا من الرئيس الراحل هوغو تشافيز ، يوم الجمعة بموجب مذكرة اعتقال أمريكية بسبب اتهامات بتهريب المخدرات.

وأضاف المتحدث باسم المحكمة أن كارفاخال نفى خلال الجلسة أي صلة بتهريب المخدرات أو بجماعة فارك الكولومبية المتمردة وعارض فكرة تسليمه للولايات المتحدة.

وسيقاوم كارفاخال طلب تسليمه للولايات المتحدة استنادا لما له من علاقات في إسبانيا نظرا لوجود أسرته هناك.

ويتعين على الولايات المتحدة الآن إضفاء صفة رسمية على طلب تسلمه الذي ستبت فيه المحكمة العليا.

وأفادت "رويترز" عن مسؤول يوم الجمعة إن كارفاخال لديه معلومات مهمة عن مادورو وهو مستعد للتعاون. وفي فبراير/ شباط رفض كارفاخال دعم الرئيس مادورو الذي تولى الحكم بعد تشافيز ودعم خوان غوايدو الذي أعلن نفسه في يناير/ كانون الثاني رئيسا انتقاليا للبلاد.