تسجيل
05:19 14 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

    ظريف يستبدل كبير مستشاريه السياسيين

    © REUTERS / POOL
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن الموقع الإعلامي الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أصدر عدت مرسومات وزارية تتضمن تغيير المتحدث باسم الوزارة ومدير قسم الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة، واستبدال كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة بالدبلوماسي المخضرم علي أصغر خاجي.

    وأقال وزير الخارجية الإيراني، يوم أمس السبت، كبير مساعديه في الشؤون السياسية حسين جابري أنصاري، الذي كان يتولى رئاسة وفد بلاده لمباحثات استانا المخصصة بالشأن السوري ويضمنها كل من (إيران، وتركيا، وروسيا).

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
    © REUTERS / POOL
    ظريف: واشنطن وحلفاؤها يتحملون تداعيات قرارهم ضد الحرس الثوري
    طهران — سبوتنيك. ونقل الموقع الإعلامي لوزارة الخارجية الإيرانية، أن ظريف أسند إلى الدبلوماسي رفيع المستوى بوزارة الخارجية، علي أصغر خاجي منصب كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة، وسيتولى أصغر خاجي إدارة وفد بلاده لمباحثات إستانا خلفا لجابري أنصاري الذي عينه ظريف في منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية والإيرانيين بالخارج.

    هذا وتم تعيين حسين بناهي آذري مساعداً لقسم الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الخارجية بدلاً عن سلفه محمد تقي صابري وفقا لما أوردته" إرنا ".

    كما وكل ظريف منصب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى المدير العام لشؤون الإعلام في الوزارة سيد عباس موسوي ليكون المتحدث الرسمي الحادي عشر بدلاً عن بهرام قاسمي الذي شغل هذا المنصب على مدى الثلاث سنوات السابقة.

    وأرسل ظريف الدبلوماسي والمتحدث السابق قاسمي، ليشغل منصب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العاصمة الفرنسية باريس.

     رجل المرحلة الصعبة 

    وقد عمل أصغر خاجي سابقا في مناصب عدة منها نائب الأمين العام للشؤون الأوروبية والأميركية وكذلك شؤون الخليج بوزارة الخارجية، وسفير لبلاده لدى السعودية وبلجيكا والصين.

    ويعتبر خاجی أحد الدبلوماسيين البارزين والمخضرمين في وزارة الخارجية الإيرانية، وقد سبق له أن شغل مناصب قيادية عديدة فيما يخص الشؤون الخارجية لإيران في وزارة الخارجية،

    وتجري مراسم التوديع والاستقبال للمتحدث باسم الخارجية الجديد ومساعد وزير الخارجية في الشؤون البرلمانية اليوم الأحد، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الإيرانية طهران.

    وقبل عشرت أعوام كشفت صحيفة ألمونيتور الأميركية عن مفاوضات سرية جرت بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمانية، ووفقًا للمصادر الأمريكية نقلت عنها الصحيفة ذلك الحين أن محادثات بدأت بشكل منخفض المستوى، حول احتمالية افتتاح قناة تحاور ثنائية يقودها من على الجانب الأمريكي وليام بيرنز، ومن الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية الإيراني حينها، علي أصغر خاجي، الذي كان يعمل سفيرا لإيران في الصين، وترأس الوفد الإيراني، تماشيا مع رغبة المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي لحصر مستوى المشاركة بما دون مستوى الوزراء.

    المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي
    © Sputnik .
    تعيين بهرام قاسمي سفيرا لإيران لدى فرنسا

    وتطورت هذه المباحثات لتصل في25 يونيو/حزيران 2013 إلى اختيار الرئيس المنتخب حديثا في ذلك الحين حسن روحاني، لـ محمد جواد ظريف وزيرا لخارجيته وكبير مفاوضيه في الملف النووي.

    وأختار ظريف الدبلوماسي رفيع المستوى بوزارة الخارجية، ورجل المراحل الصعبة، علي أصغر خاجي، ليكون المبعوث الأول لها في هذه المفاوضات الشاقة الذي تلاها مشاركة قيادة ظريف للتفاوض مع مندوبي مجلس الأمن الدائمين(روسيا، الصين، أميركا، بريطانيا، فرنسا، ونتج عنها توقيع اتفاق نووي بين الدول الكبرى وإيران في حزيران/يونيو 2015.

    إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق في أيار/مايو، وفي تشرين الثاني/نوفمبر فرض مجموعة جديدة من العقوبات على إيران.

    وانخرطت إيران بعدها في العديد من الملفات المتأزمة في المنطقة والعالم، منها الأزمة السورية والأزمة اليمنية وانقطاع علاقاتها مع السعودية، ومواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية الشديدة عليها، ما دفع بوزير الخارجية محمد جواد ظريف لاستبدال الدبلوماسيين في وزارته بآخرين أكثر شراسة لمجابهة صعوبة المرحلة الحالية والتعامل مع الملفات الشائكة.

    انظر أيضا:

    ظريف: واشنطن وحلفاؤها يتحملون تداعيات قرارهم ضد الحرس الثوري
    ظريف: ما قاله بومبيو عن إيران "أخبار كاذبة" وهذه هي الحقيقة
    ظريف: تصريحات بومبيو ورئيسه متناقضة وتناسب الحدث
    ظريف يحذر العرب والمسلمين: أمريكا وإسرائيل تواصلان اغتصاب أراضيكم
    ظريف: لم يفت الأوان بعد لإيقاف كابوس الحرب المخزية في اليمن
    ظريف: أمريكا إمبراطورية آيلة إلى الزوال
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران اليوم, الخارجية الإيرانية, محمد جواد ظريف, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    يوري غاغارين يحمل باقة زهر الأقحوان
    رجل الفضاء... يوري غاغارين
    ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!
    ترامب: ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك