زنغنة يخير ترامب بين الضغط على إيران أو بقاء قيمة المحروقات منخفضة في أمريكا

أكد وزير النفط الإيراني بيغن زنغنة أن زيادة الضغط الضغط على إيران سيؤدي إلى زيادة ارتفاع أسعار المحروقات، مطالبا ترامب بالاختيار إما بين زيادة الضغوط على طهران أو بقاء قيمة المحروقات منخفضة في محطات الوقود الأمريكية.

طهران — سبوتنيك. وقال زنغنة في لقاء مع راديو طهران اليوم الأحد "في الوقت الحالي فنزويلا تعاني من مشاكل، روسيا أيضا فرضوا عليها عقوبات، ليبيا غير أمنة، وفي أمريكا دمر بعض من الإنتاج، هذه الأمور تشير إلى أن موضوع الإنتاج والعرض والطلب هش للغاية".

وأضاف الوزير الإيراني "إذا كانوا يريدون زيادة الضغط على إيران فإن هذه الهشاشة في العرض والطلب قد تصل لمرحلة غير متوقعة"، متابعا "سيد ترامب يجب عليك أن تختار بين زيادة الضغط على إيران أو بقاء قيمت المحروقات في المحطات الأميركية منخفضة".

وفي حين بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي لوقف صادرات إيران من النفط تماما، وذلك بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب، من الاتفاق النووي في أيار/ مايو، المبرم بين الدول الكبرى(روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، أمريكا) وإيران في حزيران/ يونيو 2015، ومعاودته فرض عقوبات على طهران في تشرين الثاني/ نوفمبر. منحت واشنطن إعفاءات مؤقتة للصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية لشراء النفط الإيراني، لإبقاء أسعار النفط منخفضة وضمان عدم تعطل الإمدادات لسوق النفط العالمية.