ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والسيول في إيران إلى 76 شخصا

طهران — سبوتنيك. ونقل التليفزيون الإيراني عن رئيس دائرة الطب العدلي أحمد شجاعي، قوله، اليوم الأحد، "مع وفاة 5 أشخاص في خوزستان، وشخص واحد في إيلام، فقد ارتفع عدد ضحايا السيول الأخيرة في البلاد إلى 76 شخصا لحد الآن".
ولا تزال مياه الفيضانات تغمر قرى في جنوب، وجنوب غربي إيران، منذ أواخر آذار/مارس الماضي، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالوحدات السكنية والسيارات والمرافق العامة والمزارع.
ويعاني العراق كذلك من الفيضانات والسيول في المناطق الشرقية منه والمحافظات الحدودية مع إيران.
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