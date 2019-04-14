بعثة إسرائيلية خاصة تطير إلى إثيوبيا للتعامل مع حدث خطير... ماذا يحدث

طارت بعثة إسرائيلية خاصة، صباح اليوم الأحد، إلى إثيوبيا للتعامل مع حدث خطير.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة لها على موقعها الرسمي على "تويتر"، أنه بناء على تعليمات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبإشراف وزارة الخارجية، وصلت بعثة خاصة من رجال الإطفاء الإسرائيليين إلى إثيوبيا صباح اليوم، للمساعدة في إخماد الحريق الضخم الذي اندلع في شمال إثيوبيا.

بناء على تعليمات رئيس الوزراء نتنياهو وبإشراف وزارة الخارجية، وصلت بعثة خاصة من رجال الإطفاء الإسرائيليين إلى إثيوبيا صباح اليوم للمساعدة في إخماد الحريق الضخم الذي اندلع في شمال إثيوبيا. هذا بعد وافقت الحكومة الإسرائيلية فورا على طلب الحكومة الإثيوبية للمساعدة في إخماد الحريق. pic.twitter.com/swrW1WT2Ug — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 14, 2019

وأوضحت الوزارة على موقعها الرسمي الموجه للإعلام العربي، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على طلب الحكومة الإثيوبية للمساعدة في إخماد الحريق.

وفي السياق ذاته، أكد الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، صباح اليوم، الأحد، أن إسرائيل بعثت بطاقم رجال إطفاء للمساعدة في إخماد حريق في جبال سيمين في إثيوبيا.

وتتألف البعثة، التي وصلت أديس أبابا، صباح الاحد، من 11 رجل إطفاء ومسؤولي إغاثة، منهم خبير في الإطفاء الجوي، بحسب جهاز الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي ووزارة الخارجية.

وتشتعل النيران في جبال سيمين منذ عدة أيام، وهذا ثاني حريق كبير اندلع في المنطقة الجبلية الخصبة في شمال البلاد، خلال أسبوعين.