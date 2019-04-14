بعد الإعلان النهائي عن نشرها... صحيفة إسرائيلية: هذه بعض تفاصيل "صفقة القرن"

بعد إعلان مصادر أمريكية عن الموعد النهائي لنشر "صفقة القرن"، فإن صحيفة إسرائيلية نشرت بعض تفاصيل تلك الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة "I24 NEWS" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على "صفقة القرن" أن الرئيس ترامب يعتزم تقديم مقاربة غير تقليدية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهي مقاربة جديدة على هذا الصراع.

رفض التعليق

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن تقارب ترامب يعني الجمع بين حزمة من التنمية الاقتصادية للفلسطينيين، ومحاولة التعامل مع العناصر السياسية في الصراع. فيما رفض البيت الأبيض التعليق عندما سئل عن تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أنه قد يتم نشر الخطة هذا الشهر، فقد حذرت المصادر الأمريكية من أنه لم يتم تحديد تاريخ النشر، وأن الإدارة تدرس مجموعة متنوعة من العوامل. ومن الأسباب المحتملة للتأخير حلول عيد الفصح اليهودي، وشهر رمضان.

ويشار إلى أن وكالة "رويترز" للأنباء، قد نشرت، الجمعة الماضية، أنه من المتوقع أن يعرض ترامب "صفقة القرن" بعد أن يشكل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حكومته الجديدة.

ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فقد أشارت المصادر الأمريكية إلى أن تفاصيل الخطة، التي ما تزال طي الكتمان، تطالب الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، بتقديم تنازلات، وتتطرق إلى قضايا جوهرية، مثل مكانة القدس في "صفقة القرن".

تبادل أراضي

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الذي تم إطلاعه بالفعل على تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، قال إن هذه خطة خطيرة وصعبة التنفيذ، خاصة ما يتعلق بتبادل الأراضي.

بالإضافة إلى ذلك، يطلب من الأردن توطين حوالي مليون لاجئ فلسطيني على عدة مراحل — ليس من الواضح من أين سيأتون — مقابل 45 مليار دولار لاستثمارها في مشاريع في البلاد. وذلك بحسب صحيفة "I24 NEWS".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الأمر ربما يتعلق بجزء آخر من الخطة بمنطقة الباقورة والغمر الأردنية، والتي ستكون، بموجب الاتفاق في حوزة إسرائيل. وفقًا للاقتراح، سيحصل الأردن على نفس حجم الأراضي من المملكة العربية السعودية بدلاً من هذه المناطق.

سبق وأن قال موقع إلكتروني عبري إن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، ستعلن الشهر الجاري.

انتخابات الكنيست

ونقل الموقع الإلكتروني الإخباري العبري "واللا"، مساء الخميس الماضي، عن القناة الأمريكية "ABC"، أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، ستنشر هذا الشهر، خاصة بعد الإعلان عن فوز بنيامين نتنياهو، بولاية جديدة، وتشكيله للحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وأوضحت القناة أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب تأكيد فوز نتنياهو بالانتخابات البرلمانية للكنيست، والتي عقدت الثلاثاء الماضي، وإن أوضحت مصادر مطلعة في البيت الأبيض، أن الخطة الأمريكية ستعلن قريبا، دون توضح موعد نهائي للنشر.

وأوضحت القناة الأمريكية أن التاريخ النهائي للإعلان عن "صفقة القرن"، ربما يتم تأجيله لما بعد شهر رمضان وأعياد الفطر الإسلامية، لتنقل عن البيت الأبيض رفضه التعليق على هذا الأمر.

وأورد الموقع الإلكتروني العبري أن الرئيس الأمريكي، بارك "صفقة القرن"، وانتظر الإعلان عنها حتى فوز نتنياهو بالانتخابات، حتى أنه هنأه على فوزه بالانتخابات، ما يعني أن الإعلان النهائي عن نشر الخطة الأمريكية للنشر قد اقترب.

وفي السياق نفسه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، لقناة أمريكية إنه مستعد لإعلان الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

היועץ לביטחון לאומי בבית הלבן ג'ון בולטון לרשת NBC: אני מעריך שהתכנית השלום של טראמפ תפורסם בעתיד הקרוב מאוד — Barak Ravid (@BarakRavid) ١٠ أبريل ٢٠١٩

كتب باراك رافيد، المحلل السياسي للقناة العبرية الـ"13"، مساء أمس الأربعاء، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن بولتون وبلاده مستعدون لإعلان خطة السلام الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا باسم"صفقة القرن"، قريبا.

وكان نتنياهو قد أعلن فوز حزبه "الليكود" الحاكم بالانتخابات، في وقت مبكر من الإعلان النهائي للانتخابات، عبر النتائج الأولية للانتخابات، والتي رجحت فوز منافسه، الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض".