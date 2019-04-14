ظريف: التطورات الخطيرة في ليبيا والسودان ناتجة عن تدخل بعض الدول العربية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن التطورات الخطيرة في منطقة شمال أفريقيا خاصة ليبيا والسودان؛ ناتجة عن تدخل دول عربية في شؤون تلك الدول.

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طهران — سبوتنيك . وذكر بيان للمركز الإعلامي لوزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن ظريف قال خلال استقباله السفير الفرنسي الجديد في طهران "التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا مؤخرا خاصة الوضع في ليبيا والسودان، ناتجة عن تدخل بعض الدول العربية في الشؤون الداخلية لهذه الدول".

وأضاف البيان أن ظريف أكد "جهوزية الجمهورية الإسلامية للتعاون والتفاوض مع المسؤولين الفرنسيين لحل مشاكل المنطقة".

وحذر وزير الخارجية الإيراني من التصريحات الغربية الصادرة حول البرنامج النووي الإيراني، قائلا: "مثل هذه التصريحات التي تصدر حول البرنامج النووي السلمي الإيراني قد تدمر الاتفاق النووي بين إيران والدول الموقعة على الاتفاق".