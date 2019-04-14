مخاطبا الأوروبيين... ظريف: لا تتوقعوا أننا نبقى في انتظاركم

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الأوروبيين متأخرون بالنسبة للوفاء بعهودهم.

وأكد ظريف أنه على الأوروبيين عدم توقع أن تكون إيران في انتظارهم، ولا تقوم بما تراه مناسبا ومتوافقا مع مصالحها وأهدافها. وذلك وفقا لوكالة "مهر" للأنباء.

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وشارك ظريف، اليوم الأحد، في حفل للكشف عن موقع دبلوماسي اقتصادي تابع لوزارة الخارجية، وأشار في هذا الحفل إلى الاتفاق النووي وخروج واشنطن منه وما تعهدت به الدول الأوروبية من إجراءات، مقابل بقاء إيران في هذا الاتفاق.

وقال ظريف:

إن الأوروبيين حاليا يعتبرون متأخرين بالنسبة للوفاء بعهودهم، وعليهم عدم توقع أن تكون إيران في انتظارهم، ولا تقوم بما تراه مناسبا ومتوافقا مع مصالحها وأهدافها.

وتابع ظريف قائلا:

إن تنفیذ اینستكس هو إجراء أولی من قبل أوروبا، وأن الأوروبيين قدموا في أبريل من العام الماضي التزامات عدیدة بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووی على أن یتم تطبیق الآلیة المالیة كمقدمة لتنفیذ بقیة الالتزامات.

وقال وزير خارجية إيران: نعتقد أنه على الأوروبیین الآن العمل طویلا للوفاء بالتزاماتهم، لأنهم متخلفون جداً ولا ینبغی أن یتصوروا بأن الجمهوریة الإسلامیة ستبقي بانتظارهم.

وأضاف وزیر الخارجیة أن لدى إيران علاقات جیدة جدا مع جیرانها، كما أنها أطلقت آلیات مماثلة مع العدید من الدول یجری العمل بها.

وتساءل ظریف: لا أدري كم من الوقت یحتاج الأوروبیين إلى تطبیق الآلية المالیة التمهیدیة.