بوروشينكو : حظر المواقع الإلكترونية الروسية ليس انتهاكا لحرية التعبير

صرح الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو أن حظر وسائل التواصل الاجتماعي الروسية "فكونتاكتي" و"اودناكلاسنيكي" لا يعد انتهاكا لحرية التعبير.

ونقلت قناة "مباشر" الأوكرانية عن بروشينكو قوله:

"أنا فخور أنه على الرغم من كل الشائعات، فإن وسائل الإعلام الأوكرانية تعبر عن رأيها بحرية، أنا لا أعتبر حظر مواقع التواصل الاجتماعي الروسية "فكونتاكتي" و "اودناكلاسنيكي" هي تقييد لحرية التعبير."

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أكدت تقارير أن بعض المواقع الإلكترونية الروسية التي حظرتها السلطات الأوكرانية كانت من بين أكثر عشرة مواقع شعبية بين الأوكرانيين.

وفي 21 أبريل/نيسان 2016 وقع الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو قانونا يحظر بث وعرض كل الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية الروسية المصورة بعد 1 يناير/كانون الثاني عام 2014 في الأراضي الأوكرانية.