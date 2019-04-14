ظريف: الولايات المتحدة أنفقت 7 تريليونات دولار في حماقات

يرى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن البيت الأبيض ينفق أموال الشعب الأمريكي في "حماقاته"، مع انتظار نتائج مختلفة.

وغرد ظريف عبر "تويتر" موضحا "الصراع في منطقتنا ليس موضوع المال. اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أنفقت هنا 7 تريليونات دولار، ولكنها عقدت الأوضاع".

وأضاف ظريف "الذين يعتبرون نتنياهو بالنسبة لهم مقدما على كل شيء، يرتكبون حماقات دوما لخدمته، وينفقون الأموال العامة على هذه الحماقات، ولكنهم يتوقعون نتائج مختلفة".

When it comes to conflict in our region, IT'S NOT ABOUT THE MONEY: @realDonaldTrump confessed US has spent $7 trillion here, only to worsen the situation.

It’s #NetanyahuFirsters always making the wrong choice in his service—at expense of all else—and expecting different results. — Javad Zarif (@JZarif) April 13, 2019

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في 8 أبريل/ نيسان، أن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون هذه المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

وأضاف ترامب بأن "أمريكا ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران "لدعمها للأنشطة الإرهابية، لافتا إلى أن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة".

بينما ردت إيران بتصنيف القيادة المركزية للجيش الأمريكي والقوات التابعة لها في منطقة غرب آسيا، كمنظمة إرهابية تقوم بدعم المتطرفين.