البيت الأبيض يعلق على مزاعم إهانة ترامب لعضوة الكونغرس إلهان عمر

صدر من البيت الأبيض، تعليقا بشأن تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخص النائبة الديمقراطية إلهان عمر.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن ترامب لم يقصد أي إساءة في تغريدة على تويتر تنتقد تعليقات عضو الكونغرس الديمقراطية إلهان عمر على هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وقالت ساندرز لمحطة "أي.بي.سي نيوز" اليوم الأحد: "لا يقصد الرئيس الإساءة ولا العنف بالتأكيد تجاه أي شخص، لكن على الرئيس بالقطع مخاطبة عضو الكونغرس بسبب تاريخ من تعليقاتها المعادية للسامية وليس لمرة واحدة فحسب".

ووجه نواب من الحزب الجمهوري، اتهامات لإلهان عمر بالتقليل من هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

How is this woman walking the halls of Congress. How. https://t.co/CrtK7j3wpZ — Erielle Davidson (@politicalelle) April 12, 2019

ونشر ترامب يوم السبت عبر "تويتر"، تسجيلا مصورا يشير إلى أن عمر، عضو مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا، تهون من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ويضع التسجيل المصور لقطات من الهجمات مع كلمة ألقتها عمر في مارس/آذار تقول عن الهجمات إن "بعض الأشخاص فعلوا شيئا".

وكشفت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أن الرئيس ترامب يستخدم "الذكرى المقدسة" للهجمات، بهدف شن هجوم سياسي.