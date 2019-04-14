أعاصير تجتاح الجنوب الأمريكي ومقتل ثلاثة

اجتاحت أعاصير مدمرة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية مما أسفر عن وفاة ثلاثة أطفال اليوم الأحد كما تهدد بهطول أمطار غزيرة على مناطق متعددة من نيويورك وحتى اتلانتا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال بوب أورافيك خبير الأرصاد في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إن أكثر من 100 مليون شخص من وسط الولايات الأمريكية وحتى الساحل الشرقي تلقوا تحذيرات من عواصف رعدية شديدة وموجة أعاصير أخرى.

وذكر موقع "فلايت أوير" لمتابعة حركة النقل الجوي إن نحو ستة آلاف رحلة في الولايات المتحدة ألغيت أو أرجئت مشيرا إلى أن معظم المصاعب موجودة في مدن دالاس وتشارلوت وشيكاجو.

وقال أورافيك إنه جرى الإبلاغ عن هبوب 17 إعصارا في الجنوب من ولاية تكساس وحتى ألاباما.

وقالت متحدثة باسم قائد شرطة منطقة أنجلينا في تكساس إن شقيقين صغيرين (3 و8 أعوام) لقيا حتفهما عندما سقطت شجرة على سيارة كانا بداخلها في منطقة بولوك.

وقال نائب قائد شرطة منطقة أواتشيتا بولاية لويزيانا إن صبيا يبلغ من العمر 13 غرق عندما سقط في قناة صرف صحي غمرتها مياه السيول قرب منطقة مونرو.