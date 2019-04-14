ارتفاع قتلى انهيار مبنيين في البرازيل إلى 9 أشخاص

ارتفع عدد القتلى في البرازيل جراء انهيار مبنيين بمنطقة في ريو دي جانيرو، التي تسيطر عليها جماعات إجرامية، إلى تسعة في نهاية الأسبوع.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن إدارة الإطفاء بالمدينة البرازيلية أن 15 شخصا آخرين لا يزالون في عداد المفقودين اليوم الأحد، أي بعد يومين من الحادث. ويعاني ثمانية أشخاص من إصابات.

وفقا لإدارة المدينة، تم تشييد المبنيين المؤلفين من خمسة طوابق في منطقة موزيما بشكل غير قانوني. وقال ممثلو الادعاء إن المنطقة تسيطر عليها عصابات إجرامية، وهو أمر متكرر حدوثه في البرازيل.

ووفقا لمحققين، تتألف عصابات الجريمة تلك من ضباط شرطة نشطين وسابقين ورجال إطفاء ومسؤولين في البلدية، وتسيطر على حوالي 25 بالمئة من مساحة المدينة في ريو.

وإلى جانب تورطهم في تهريب المخدرات والحصول على أموال نظير توفير الحماية، وارتكاب عمليات قتل وتنظيم الأصوات للسياسيين المحليين، والتعامل في العقارات.

وفي منطقة موزيما، دخلت عصابات الجريمة مؤخراً في قطاع العقارات على نطاق واسع، وغالبا لا تكترث كثيرا بقوانين البناء.

وقال أحد السكان المحليين للموقع الإلكتروني، إنهم "يقومون بالبناء بلا توقف. مبنى تلو الآخر، إنه جنون. إنهم يريدون فقط البناء والبيع".