الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي المعارض يفوز بالانتخابات البرلمانية

أعلنت وزارة العدل الفنلندية، اليوم الإثنين، أنه لأول مرة في تاريخ فنلندا، لم يفز أي من الأحزاب بنسبة تفوق 20 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، وقد حصلت الأحزاب الثلاثة الرئيسية في البلاد على نتائج متقاربة.