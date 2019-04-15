كيم جونغ أون قد يزور روسيا الأسبوع المقبل

قالت وسائل إعلام كورية، اليوم الإثنين، إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد يقوم بزيارة إلى روسيا الأسبوع المقبل.

موسكو — سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بالإشارة إلى مصادر دون الكشف عن هويتها أنه، "من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشرق الأقصى الروسي للمشاركة في حدث محلي يوم 24 أبريل/نيسان". وقد يتم عقد اللقاء هناك بين الرئيس بوتين وزعيم كوريا الشمالية.

© REUTERS / LEAH MILLIS هل تعقد قمة ثالثة بين كيم جونغ أون وترامب

وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين، هنأ، الجمعة 12 أبريل / نيسان، الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، على إعادة انتخابه رئيساً لمجلس الدولة الكوري الشمالي.

وجاء في برقية بوتين، "السيد كيم جونغ أون المحترم، تفضلوا بقبول خالص التهاني على إعادة انتخابكم رئيساً لمجلس الدولة الكوري الشمالي. أنا على ثقة بأن نشاطكم في أعلى منصب بالدولة سيساهم في تطوير العلاقات الودية وحسن الجوار بين بلدينا وشعبينا، وتعزيز الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية".

وأكد بوتين على استعداده للعمل المشترك على حل القضايا الملحة في جدول الأعمال الثنائي والإقليمي.

هذا وأعادت الجمعية الشعبية العليا في جمهورية كوريا الشمالية (البرلمان أحادي المجلس) بدورتها الأخيرة، الجمعة، انتخاب الزعيم الأعلى لكوريا الشمالية، كيم جونغ أون، رئيساً لمجلس الدولة.