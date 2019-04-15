حملة إعادة انتخاب ترامب جمعت أكثر من 30 مليون دولار في الربع الأول من 2019

قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد 14 أبريل / نيسان، إن حملة إعادة انتخاب الرئيس ترامب جمعت أكثر من 30 مليون دولار في الربع الأول من عام 2019.