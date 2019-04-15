وزارة الصحة: 800 شخصا قتلوا في الكونغو الديمقراطية منذ الصيف الماضي

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الاثنين، مقتل 800 شخص بفيروس "إيبولا" في البلاد منذ تموز/يوليو الماضي.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "حتى يوم الأحد 14 أبريل/نيسان 2019، تم تسجيل 1251 حالة مرض بالفيروس، 1185 مؤكدة، ومقتل 803، وتم معالجة 371 مريضا".

وينتقل الفيروس إلى الإنسان من الحيوانات البرية وينتشر بين صفوف التجمعات البشرية عن طريق سريانه من إنسان إلى آخر. ويبلغ معدل حالات الوفاة بلإيبولا نسبة 50 بالمئة تقريبا في المتوسط.

هذا و أعلنت الوزارة في وقت سابق مقتل 751 شخصا بالفيروس.