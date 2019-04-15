الهلال الأحمر: 2 مليون شخص يحتاجون للمساعدات في إيران

أعلنت جمعية "الهلال الأحمر" الدولية، اليوم الاثنين، هناك ما يصل إلى 2 مليون شخص يحتاجون للمساعدات في إيران، من جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد خلال الأسابيع الماضية.

ووصف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الفيضانات بأنها "أكبر كارثة تضرب إيران منذ أكثر من 15 عاما، وذلك وفقا لوكالة "فرانس برس".

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وذكر أن ما يقدر من 10 ملايين شخص في 2000 مدينة وبلدة تأثروا، ونزح أكثر من نصف مليون شخص.

وأضاف "في المجمل، تم الوصول إلى أكثر 457 ألف شخص من خلال خدمات الهلال الأحمر، وتم توفير سكن طارئ 239 ألف شخص".

وكانت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات في إيران قد ارتفعت إلى 76 شخصا، بعد وفاة 6 الليلة الماضية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن رئيس دائرة الطب العدلي، أحمد شجاعي، قوله، أمس الأحد، "مع وفاة 5 أشخاص في خوزستان، وشخص واحد في إيلام، فقد ارتفع عدد ضحايا السيول الأخيرة في البلاد إلى 76 شخصا لحد الآن".

وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال في تصريحات قبل أسبوع إن السيول الأخيرة التي ضربت مناطق مختلفة في البلاد والتي أدت إلى خراب كبير أودت بحياة نحو 70 شخصا.

ولا تزال مياه الفيضانات تغمر قرى في جنوب، وجنوب غربي إيران، منذ أواخر مارس/ آذار الماضي، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالوحدات السكنية والسيارات والمرافق العامة والمزارع.