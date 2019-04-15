وزير الدفاع التركي: شراء "إس -400" الروسية لا يلغي التزامانا تجاه الناتو

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن شراء تركيا لأنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز "إس-400" لا يلغي التزامات البلاد في إطار الناتو.

واشنطن — سبوتنيك. وقال أكار متحدثا في المؤتمر السنوي حول العلاقات الأميركية التركية في واشنطن: "على عكس الآراء المعبر عنها، فإن هذه الصفقة لا تشير إلى تغيير في موقفنا السياسي، لا توجد تغييرات في الالتزامات التركية في إطار الناتو".