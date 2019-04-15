منجمة أمريكية تكشف مفاجأة عن المولود الأول للأمير هاري وميغان ماركل

كشفت عالمة فلك أمريكية، عن مواصفات أول مولود للأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، اللذان اقتربا من استقباله.

أشارت المنجمة الأمريكية، إلى أنه سواء كان الطفل صبيا أم فتاة، فإنه سيكون "جريئا وشجاعا"، بينما سيكون والده "الأكثر صبرا"، وفقا لـ"رويترز".

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واستندت عالم الفلك في تنبؤاتها على مواصفات برج مولود هاري وميغان (الثور)، وذلك لأنه سيولد في أواخر شهر نيسان/ أبريل الجاري، أول في الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار الجاري.

وقالت غريس ميلونا، عالمة الأبراج في لوس أنجلوس، لرويترز، "إن كوكب المشتري في خضم انتقاله إلى القوس، بينما تدخل فينوس برج الحمل الأسبوع المقبل، وأردفت: "بعد نظري في مخططات التنجيم، فإننا أمام تشكيلة نارية كبيرة، ما يشير إلى أن المولود الملكي سيحمل الكثير من مكونات التألق الناري، والانفتاح والشجاعة".

أما عن الأمير هاري، فتوقعت ميلونا عنه، أنه سيتمتع بصبر أكبر في التعامل مع الطفل مقارنة بميغان ماركل.

وكان الزوجان الملكيان، الأمير هاري وميغان ماركل، صرحا الأسبوع الماضي أنهما قررا الاحتفاظ بخططهما الخاصة بوصول مولودهما الأول.