أحد رموز إدارة أوباما يوجه رسالة دعم لترامب

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رسالة وجهها له رئيس هيئة الجمارك وحماية الحدود السابق، طالبه فيها بالثبات على سياسته الحالية.

قال مارك مورغان، الذي كان يتولى رئاسة هيئة الجمارك وحماية الحدود في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، في تصريحات تلفزيونية، إنه يدعم سياسة ترامب بشأن المهاجرين غير الشرعيين وحماية الحدود.

Obama's former Border Patrol Chief: "I will echo the President's statements, MS-13 gang members are absolutely animals." pic.twitter.com/pg2ySQmguC — Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) April 9, 2019

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الاثنين "رئيس هيئة حماية الحدود في إدارة أوباما السابقة، بعث لي برسالة يطالبني فيها بالثبات على سياستي الحالية بشأن تأمين الحدود".

Mark Morgan, President Obama’s Border Patrol Chief, gave the following message to me: “President Trump, stay the course.” I agree, and believe it or not, we are making great progress with a system that has been broken for many years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

وتابع "أوافقه في ذلك، ونؤمن بأننا نصنع تقدما عظيما في نظام يعاني من المشاكل خلال سنوات عدة".

Those Illegal Immigrants who can no longer be legally held (Congress must fix the laws and loopholes) will be, subject to Homeland Security, given to Sanctuary Cities and States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

وطالب ترامب في تدوينة أخرى الكونغرس بأن يتخذ خطوات عملية لسد الثغرات القانونية، التي تسمح بشرعنة وجود المهاجرين غير الشرعيين في أمريكا.