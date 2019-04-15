ترامب يقترح خطة للتعامل مع حريق كاتدرائية نوتردام

سارع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتعليق على الحريق الضخم الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام، بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين.

واقترح ترامب عبر حسابه على "تويتر" خطة للتعامل مع الحريق، وهو بصب خزانات مياه عليه من الطائرات، من أجل إخماده سريعا.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

وطالب الرئيس الأمريكي المسؤولين في فرنسا بضرورة التعامل السريع مع الحريق، قائلا: "من المفزع مشاهدة الحريق الكبير في كاتدرائية نوتردام، تصرفوا بسرعة".

© AFP 2019 / FRANCOIS GUILLOT بالفيديو... حريق ضخم يلتهم أهم معالم باريس السياحية

واندلع حريق كبير مساء اليوم الاثنين في كاتدرائية "نوتر دام" في باريس، أحد أهم المعالم السياحة في البلاد، وشوهدت ألسنة اللهب من مسافة بعيدة.

ودعت مديرية الشرطة الباريسية في تغريدة على تويتر المواطنين لتجنب منطقة تواجد الكاتدرائية حيث ما زال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق.

وأشارت بعض وسائل الإعلام المحلية إلى أن "الحريق قد يكون على الأرجح ناجماً عن أشغال الصيانة التي كانت دائرة داخل الكاتدرائية".