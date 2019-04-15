بأمر من بوتين... روسيا تقرر إرسال قوات إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وقبرص

وبموجب القرار سيشمل هذا الفريق الروسي مراقبين عسكريين وضباطا في الجيش ومختصين في مجال الاتصالات العسكرية، بحسب موقع "زفيزدا".
وعليه ستقوم وزارة الخارجية الروسية بإخطار أمانة الأمم المتحدة باستعداد روسيا لإرسال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص وجمهورية أفريقيا الوسطى".
يذكر أنه في العام الماضي، وقعت روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى اتفاقا للتعاون العسكري.
وكانت موسكو قد أرسلت بعلم مجلس الأمن الدولي مدربين ميدانيين روس لدعم وتدريب القوات المسلحة في أفريقيا الوسطى.
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