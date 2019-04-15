بأمر من بوتين... روسيا تقرر إرسال قوات إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وقبرص

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما ينص على إرسال ما يصل إلى 30 عسكريا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى ضمن بعثة للأمم المتحدة للمساعدة في تحقيق الاستقرار في هذا البلد.

وبموجب القرار سيشمل هذا الفريق الروسي مراقبين عسكريين وضباطا في الجيش ومختصين في مجال الاتصالات العسكرية، بحسب موقع "زفيزدا".

© AFP 2019 / Pacome PABANDJ خبير: مبادرة روسيا في أفريقيا الوسطى تثبت أنها دولة عظمى

كما يشمل القرار إرسال قوات إلى قبرص للحفاظ على السلام في إطار مهمة الأمم المتحدة.

وعليه ستقوم وزارة الخارجية الروسية بإخطار أمانة الأمم المتحدة باستعداد روسيا لإرسال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص وجمهورية أفريقيا الوسطى".

يذكر أنه في العام الماضي، وقعت روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى اتفاقا للتعاون العسكري.

وكانت موسكو قد أرسلت بعلم مجلس الأمن الدولي مدربين ميدانيين روس لدعم وتدريب القوات المسلحة في أفريقيا الوسطى.