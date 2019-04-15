أول تعليق للرئيس الفرنسي على احتراق كاتدرائية نوتردام

أصدر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أول تعليق على الحريق الضخم الذي شب في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين.

وغرد ماكرون عبر حسابه على "تويتر": "كاتدرائية نوتردام في باريس تحترق، كل أفكاري مع الكاثوليكيين والفرنسيين، ومثل كل المواطنين، فإني حزين الليلة لمشاهدتي جزءا مننا يحترق".

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 15, 2019

​وانهار برج كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس إثر حريق هائل اندلع مساء اليوم الاثنين بالكاتدرائية.

وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك" فإن البرج انهار عقب اندلاع حريق هائل في الكاتدرائية"، مضيفا أن "مئات الأشخاص يتابعون ألسنة اللهب التي اجتاحت الكاتدرائية".

في السياق ذاته، ألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كلمة للشعب الفرنسي كان معدا لها اليوم، وتوجه إلى مكان الحادث، لمتابعة أعمال الإطفاء.