بالصور... ماكرون يصل إلى مقر حريق كاتدرائية نوتردام في باريس

وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مقر حريق كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، الذي اندلع اليوم الاثنين.

ويتوجه ماكرون إلى عقد اجتماع مع رئيس شرطة باريس، للاطلاع على آخر مستجدات الحادثة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

© REUTERS / Yoan Valat أول تعليق للرئيس الفرنسي على احتراق كاتدرائية نوتردام

ودمر حريق هائل كاتدرائية نوتردام التي تعد أحد أشهر المعالم وسط العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين، مما يعد خسارة فادحة للمدينة ولفرنسا.

وامتد الحريق، الذي اندلع في وقت مبكر من مساء اليوم، إلى سطح الكاتدرائية التي تعود للعصور الوسطى وسرعان ما التهم قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي انهار على أثر ذلك، ثم سقط السطح كله.

وغطت سحابة دخان كبرى سماء المدينة فيما تساقط الرماد على مساحة واسعة حول الكاتدرائية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "تويتر" "مثل كل أبناء وطننا، أنا حزين هذا المساء لرؤية (الكاتدرائية)، وهي جزء منا جميعا، تحترق".

© AFP 2019 / PHILIPPE WOJAZER / POOL الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في موقغ حريق كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، 15 نيسان/أبريل 2019

وقالت شاهدة تدعى جاسيك بولتوراك، التي كانت تتابع الحريق من الطابق الخامس لمبنى قريب، "بصورة أساسية دُمر السطح كله. لا أرى أي أمل في هذا المبنى".

وحاول رجال الإطفاء احتواء الحريق بخراطيم المياه وأخلوا المنطقة المحيطة بالكاتدرائية الواقعة في وسط العاصمة باريس.

كما جرى إخلاء المباني القريبة.

وقال وزير الدولة الفرنسي للداخلية لوران نونيز في موقع الحريق إنه لم يصب أي شخص جراءه، مضيفا "من السابق لأوانه تحديد أسباب الحريق".

وذكرت قناة "فرنسا 2" التلفزيونية أن الشرطة تتعامل مع الحريق على أنه حادث.

© Sputnik . 400 رجل إطفاء يحتشدون للتعامل مع حريق نوتردام

وقال رجل شرطة قرب موقع الحريق "كل شيء ينهار".

وألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة كان من المقرر أن يلقيها على الأمة اليوم الاثنين. وقال مسؤول رئاسي إن ماكرون سيتوجه إلى موقع الحريق.

ويعود بناء الكاتدرائية إلى القرن الثاني عشر وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.

وقالت رئيس بلدية باريس آن هيدالجو للصحفيين في موقع الحريق "يوجد الكثير من الأعمال الفنية داخلها… إنها مأساة حقيقية".