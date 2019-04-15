إعادة إعمار كاتدرائية نوتردام تستغرق 10 سنوات على الأقل

صرح ممثل الأمناء المسؤولين عن الترميم، ميشيل بيكو، للصحفيين، اليوم الإثنين، بأن إعادة إعمار كاتدرائية نوتردام في باريس بعد الحريق تستغرق عشر سنوات على الأقل.

وقال "بدأنا في العام الماضي برنامج ترميم مدته عشر سنوات. ومع مراعاة الضرر الذي حدث اليوم، فإن الترميم سيستغرق في رأيي ما لا يقل عن 10 سنوات بجهد مضاعف".

ووفقا له، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكسر جرس نوتردام إذا لم يتوقف انتشار النار.

وأضاف بيكو "توجد داخل البرج هياكل خشبية مثبتة عليها الجرس، والحريق هائل، وفي حال امتدت النيران أكثر، فيمكن للجرس أن ينهار…".

وانهار برج كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس إثر حريق هائل اندلع مساء اليوم الاثنين بالكاتدرائية.

وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك" فإن البرج انهار عقب اندلاع حريق هائل في الكاتدرائية"، مضيفا أن "مئات الأشخاص يتابعون ألسنة اللهب التي اجتاحت الكاتدرائية".

في السياق ذاته، ألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كلمة للشعب الفرنسي كان معدا لها اليوم، وتوجه إلى مكان الحادث، لمتابعة أعمال الإطفاء.