شيخ الأزهر يعلق على حريق كاتدرائية نوتردام

علق شيخ الأزهر أحمد الطيب، على حريق كاتدرائية نوتردام، الذي وقع اليوم الاثنين.

قالت الصفحة الرسمية للأزهر على "فيسبوك": "فضيلة الإمام الأكبرأحمد الطيب‬ شيخ الأزهر‬ الشريف أوضح أنه يشعر بالحزن، تجاه حريق كاتدرائية نوتردام في باريس".

© Sputnik . إعادة إعمار كاتدرائية نوتردام تستغرق 10 سنوات على الأقل

وأضاف "هذه التحفة المعمارية التاريخية، قلوبنا مع إخواننا في فرنسا‬، لهم منا كل الدعم".

وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك" فإن البرج انهار عقب اندلاع حريق هائل في الكاتدرائية"، مضيفا أن "مئات الأشخاص يتابعون ألسنة اللهب التي اجتاحت الكاتدرائية".

في السياق ذاته، ألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كلمة للشعب الفرنسي كان معدا لها اليوم، توجه إلى مكان الحادث، لمتابعة أعمال الإطفاء.

وأصدر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أول تعليق على الحريض الضخم الذي شب في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين.

وغرد ماكرون عبر حسابه على "تويتر": "كاتدرائية نوتردام في باريس تحترق، كل أفكاري مع الكاثوليكيين والفرنسيين، ومثل كل المواطنين، فإني حزين الليلة لمشاهدتي جزءا منا يحترق".