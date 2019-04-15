الرئيس الإسرائيلي يعلق على حريق نوتردام

علق الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، على حريق كاتدرائية نوتردام، الذي وقع اليوم الاثنين 15 أبريل / نيسان.

© AFP 2019 / FRANCOIS GUILLOT شيخ الأزهر يعلق على حريق كاتدرائية نوتردام

وقال ريفلين، على "تويتر": "قلوب الإسرائيليين مع الشعب الفرنسي وكاتدرائية نوتردام الأسطورية"، مضيفا: "نتمنى أن تظل نوتردام خالدة".

وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك" فإن البرج انهار عقب اندلاع حريق هائل في الكاتدرائية"، مضيفا أن "مئات الأشخاص يتابعون ألسنة اللهب التي اجتاحت الكاتدرائية".

في السياق ذاته، ألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كلمة للشعب الفرنسي كان معدا لها اليوم، توجه إلى مكان الحادث، لمتابعة أعمال الإطفاء.

وأصدر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أول تعليق على الحريق الضخم الذي شب في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين.

Our hearts are with the people of #France and the legends of @notredameparis, real and fictional, and we pray it will stand in eternity. — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) April 15, 2019

وغرد ماكرون عبر حسابه على "تويتر": "كاتدرائية نوتردام في باريس تحترق، كل أفكاري مع الكاثوليكيين والفرنسيين، ومثل كل المواطنين، فإني حزين الليلة لمشاهدتي جزءا مننا يحترق".

وقال قائد الفريق الذي يعمل على إخماد الحريق الهائل الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام التاريخية وسط باريس، إنه ليس واثقا من إمكانية إنقاذ الكاتدرائية.