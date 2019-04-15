رئيس فريق الإطفاء يعلن إنقاذ البرجين الأساسيين لكاتدرائية نوتردام

أعلنت فرق الإطفاء في باريس، ليل اليوم الاثنين، عن نجاح الإطفائيين في إنقاذ هيكل (أو البنية الأساسية) لكاتدرائية نوتر دام التي اندلعت فيها النيران مساء اليوم.

باريس — سبوتنيك. وبحسب صحيفة لوباريسيان صرح رئيس فرق الإطفاء في باريس جان كلود غالي قائلاً: تم إنقاظ هيكل كاتدرائية نوتر دام والحفاظ عليه بشكل كامل".

© AP Photo / Christophe Ena شاهد كاتدرائية نوتردام من الداخل قبل الحريق بتقنية 360

وتابع:"يمكننا القول بأنه تم إنقاذ البرجين الأساسيين للكاتدرائية".

ويأتي تصريح رئيس فرق الإطفاء بعد أكثر من أربع ساعات على اندلاع الحريق الذي أصاب أحد أهم المعالم التاريخية والسياحية في فرنسا والعالم.

هذا وقد أدى الحريق لسقوط البرج الصغير المعروف بـ "السهم" كما أدى لإحداث أضرار جسيمة جداً في الكاتدرائية التي حُرق ثلثي سقوفها.

وما زال رجال الإطفاء حتى الساعة التاسعة ليلا بتوقيت غرينيتش يحاولون إخماد الحريق الذي رجحت الصحافة أن يكون ناتجا عن أعمال صيانة.