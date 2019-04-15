نوتردام تحترق... أوباما يعلق: واحدا من أعظم كنوز العالم يضيع

علق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، على حريق كاتدرائية نوتردام، الذي وقع اليوم الاثنين 15 أبريل / نيسان.

وكتب أوباما على "تويتر"، اليوم الاثنين 15 أبريل / نيسان: "نوتردام واحدة من أعظم كنوز العالم، وقلوبنا مع الفرنسيين في هذا التوقيت".

© AFP 2019 / FRANCOIS GUILLOT الرئيس الإسرائيلي يعلق على حريق نوتردام

وأضاف: "من طبيعتنا أن نقدم التعازي عندما نرى التاريخ يضيع، ولكن من طبيعتنا أيضا أن نعيد بناء المستقبل بقدر ما أوتينا من قوة".

وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك" فإن البرج انهار عقب اندلاع حريق هائل في الكاتدرائية"، مضيفا أن "مئات الأشخاص يتابعون ألسنة اللهب التي اجتاحت الكاتدرائية".

في السياق ذاته، ألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كلمة للشعب الفرنسي كان معدا لها اليوم، توجه إلى مكان الحادث، لمتابعة أعمال الإطفاء.

وأصدر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أول تعليق على الحريق الضخم الذي شب في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين.

Notre Dame is one of the world’s great treasures, and we’re thinking of the people of France in your time of grief. It’s in our nature to mourn when we see history lost – but it’s also in our nature to rebuild for tomorrow, as strong as we can. pic.twitter.com/SpMEvv1BzB — Barack Obama (@BarackObama) April 15, 2019

وغرد ماكرون عبر حسابه على "تويتر": "كاتدرائية نوتردام في باريس تحترق، كل أفكاري مع الكاثوليكيين والفرنسيين، ومثل كل المواطنين، فإني حزين الليلة لمشاهدتي جزءا مننا يحترق".

وقال قائد الفريق الذي يعمل على إخماد الحريق الهائل الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام التاريخية وسط باريس، إنه ليس واثقا من إمكانية إنقاذ الكاتدرائية.

وصرح ممثل الأمناء المسؤولين عن الترميم، ميشيل بيكو، للصحفيين، اليوم الاثنين، بأن إعادة إعمار كاتدرائية نوتردام في باريس بعد الحريق تستغرق 10 سنوات على الأقل.

​وانهار برج كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس إثر حريق هائل اندلع مساء اليوم الاثنين بالكاتدرائية.