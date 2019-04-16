تقارير... حريق كاتدرائية نوتردام أصبح تحت السيطرة

قالت تقارير صحفية فرنسية، أن النيران الهائلة التي ألحقت أضرارا بكاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس أصبحت تحت السيطرة الآن.

وذكرت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام التاريخية أصبح الآن تحت السيطرة.قالت تقارير صحفية فرنسية، أن النيران الهائلة التي ألحقت أضرارا بكاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس أصبحت تحت السيطرة الآن.

يتبع….