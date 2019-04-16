"قاتلة" طائرات سوخوي تفجر فضيحة في السويد

وانطلقت الفضيحة المتعلقة بإنتاج أحدث طائرة مقاتلة سويدية، بعد أن صنعت شركة "ساب" ما طلبته الحكومة السويدية.

© Sputnik . Sergey Mamontov مقاتلة غريبين... انعدام فرصتها للتغلب على سوخوي

وتلبية لطلب الدولة السويدية صنعت الشركة السويدية 14 طائرة مقاتلة من طراز "غريبين ي" ولكنها صنعت هياكل طائرات خالية من المعدات والأسلحة، إذ لم تقدم الحكومة المال اللازم لصنع محتويات الطائرات بسبب لا يكشفه المسؤولون وفقا لإفادة صحيفة "سفينسكا داغبلاديت".

وعلقت شركة "ساب" أعمال صنع مقاتلات "غريبين ي" حتى إشعار آخر.

وكان قائد القوات الجوية السويدية ماتس هلغيسون قد أعلن أن طائرة "غريبين ي" التي تصنعها شركة "ساب" قادرة على تدمير طائرات "سوخوي" الروسية في المعركة الجوية.