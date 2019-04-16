بريطانيا تنقل مروحيات عسكرية إلى دول مجاورة لروسيا لأهداف دفاعية

قامت وزارة الدفاع البريطانية بإرسال خمسة طوافات عسكرية من نوع "أباتشي" إلى إستونيا في إطار عملية الدفاع المشترك وبهدف مواجهة التهديد الروسي المحتمل، بحسب اعتبارها.

© AFP 2019 / Daniel Mihailescu روسيا تحذر من تحركات الناتو في البحر الأسود وتتوعد بالرد

وذكرت قناة " سكاي نيوز " البريطانية أن بريطانيا قررت نقل عدة مروحيات عسكرية من نوع "أباتشي" إلى دولة إستونيا لمهمات دفاعية ضمن إطار برنامج "الناتو" لتوسيع الوجود العسكري في أوروبا الشرقية.

وبدوره أشار وزير الدفاع البريطاني ويليامسون أن نشر هذه المروحيات هو مهم وحيوي وقال خلال تصريح تلفزيوني "هناك تهديد حقيقي من روسيا ولذلك سنقوم بتعزيز قواتنا الجوية عند الحلفاء".

وكانت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية قد كشفت أن كتيبتين احتياطيتين تابعتين للقوات الخاصة البريطانية تم نشرهما قبل ستة أشهر في إستونيا لمراقبة "النشاط الروسي" في المناطق الحدودية.