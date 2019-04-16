إيران تستعرض مقاتلة "صاعقة" محلية الصنع لأول مرة الخميس المقبل

أعلن نائب قائد القوة الجوية للجيش الإيراني العميد الطيار حميد واحدي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الإيرانية تعتزم استعراض مقاتلة "صاعقة" محلية الصنع، لأول مرة، في الاحتفال بيوم الجيش الإيراني الوطني الخميس المقبل.