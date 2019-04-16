زوج سلمى حايك يتبرع بـ100 مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام

وفي بيان قال بينو، رئيس مجلس إدارة مجموعة "كيرينغ" التي تملك العديد من العلامات التجارية الفاخرة مثل "غوتشي" و"إيف سان لوران"، إنه سيخصص 100 مليون يورو لتمويل "جهود إعادة بناء نوتردام بالكامل"، وستدفعه شركة أرتيميس الاستثمارية التي تملكها عائلته.

© AFP 2019 / PHILIPPE WOJAZER / POOL ماكرون: كاتدرائية نوتردام هي قلب باريس... وتجنبنا الأسوأ (فيديو)

ودمر حريق هائل كاتدرائية نوتردام التي تعد أحد أشهر المعالم وسط العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين، مما يعد خسارة فادحة للمدينة ولفرنسا.

وامتد الحريق، الذي اندلع في وقت مبكر من مساء اليوم، إلى سطح الكاتدرائية التي تعود للعصور الوسطى وسرعان ما التهم قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي انهار على أثر ذلك، ثم سقط السطح كله.

وغطت سحابة دخان كبرى سماء المدينة فيما تساقط الرماد على مساحة واسعة حول الكاتدرائية.