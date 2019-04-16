بعد 15 ساعة من نشوبه... إخماد حريق نوتردام بالكامل وبدء التحقيقات

أعلنت سلطات الإطفاء في باريس، اليوم الثلاثاء، أنه تم إخماد حريق كاتدرائية نوتردام بالكامل.

وأعلنت إصابة اثنين من رجال الإطفاء أثناء السيطرة على الحريق.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن هيئة إطفاء الحريق في باريس أعلنت إخماد الحريق بالكامل بعد حوالي 15 ساعة من نشوبه.

​ونقلت عن المتحدث القول: "تم إطفاء الحريق بالكامل. نحن الآن في مرحلة التحقيق"، مضيفا أن الحريق انتشر "بسرعة كبيرة" عبر السقف الخشبي للمعلم الشهير.

وتعرضت كاتدرائية نوتردام لحريق هائل، ليل أمس، ما أدى إلى انهيار سقف المبنى العريق.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادثة بأنها مأساة رهيبة وشكر رجال الإطفاء على عملهم. وأضاف "ما حدث اليوم هو بالتأكيد مأساة مرعبة، وقبل كل شيء أود أن أشكر رجال الإطفاء في باريس على عملهم".

وتعتبر كاتدرائية نوتردام، التي تعني "كاتدرائية سيدتنا (مريم العذراء)"، من أشهر رموز العاصمة باريس، وتقع في الجانب الشرقي من جزيرة المدينة على نهر السين، أي في قلب باريس التاريخي.

ويمثل المبنى الذي تم الانتهاء منه عام 1345 تحفة الفن والعمارة القوطية، الذي ساد القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر، ويعد من المعالم التاريخية والمعمارية في فرنسا ومثالا على الأسلوب القوطي الذي عرف باسم "أيل دوزانس".