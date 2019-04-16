إسرائيل تصدر تحذيرا خطيرا لمواطنيها في سيناء

القاهرة —سبوتنيك. وحذرت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، مواطني إسرائيل "يهودا وعربا" من السفر إلى سيناء على خلفية قيام عناصر إرهابية لتنظيمي "داعش والقاعدة" بالتخطيط لاستهدافهم.
تحذير سفر خطير:— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) April 16, 2019
عشية بدء عطلة عيد الفصح تحذر هيئة مكافحة الإرهاب المواطنين الإسرائيليين يهودا وعربا من السفر إلى #سيناء على خلفية قيام عناصر إرهابية تابعة لداعش وللقاعدة تعمل هناك بالتخطيط لاستهدافهم.
على مواطنينا المتواجدين حاليا في سيناء الخروج فورا والعودة إلى البلاد.
وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: "على مواطنينا الموجودين حاليا في سيناء الخروج فورا والعودة إلى البلاد".
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