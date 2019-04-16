"آر تي" تعلن بدء تلقي طلبات للمشاركة في مسابقة خالد الخطيب الدولية

أعلنت قناة "آر تي" عن بدء تلقي طلبات المشاركة في مسابقة جائزة خالد الخطيب الدولية 2019، وهي جائزة سنوية تمنح للصحفيين تكريما لهم على أفضل الأعمال من مناطق النزاع.

وأسست الجائزة لإحياء ذكرى مقتل الصحفي السوري خالد الخطيب عام 2017، والذي كان يبلغ 25 عاما آنذاك.

وعمل خالد الخطيب لدى "آر تي" العربية في سوريا، وهذه الجائزة ستكون الثانية على التوالي التي تمنحها القناة لصحفيي الحرب.

ثم تمنح جائزة خالد الخطيب الدولية في ثلاث فئات: "العمل الأفضل من منطقة النزاع: الفيديو الطويل"، و"العمل الأفضل من منطقة النزاع: الفيديو القصير"، و"العمل الأفضل من منطقة النزاع: النص".

وشارك في السنة الأولى صحفيون من أكثر من 20 دولة، حيث حصل على الجائزة صحفي من العراق وآخر من إيرلندا، وذلك لشجاعتهم في تغطية الوضع في مناطق العراق وسوريا بعد طرد "داعش" منها، كما حصلت صحفية من سنغافورة على الجائزة لتقرير عن مدينة ماراوي التي احتلها الإرهابيون في جنوب الفلبين.

واحتضن مبنى وكالة "روسيا سيفودنيا" في قلب العاصمة الروسية موسكو حفل توزيع الجوائز والتكريم لأفضل الأعمال الصحفية في مناطق النزاعات.

يذكر أن الصحفي خالد الخطيب لقي مصرعه خلال تأديته لعمله بتاريخ 30 يوليو/ تموز العام الماضي 2017، عندما أصيب بقذيفة أثناء اشتباكات بين الجيش السوري وعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محيط منطقة السخنة في البادية السورية.

وحضر حفل التكريم عدد من الشخصيات الرسمية، في مقدمتهم نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، وممثلون عن هيئات دبلوماسية وسفراء عدد من الدول؛ والعديد من الشخصيات الإعلامية، في مقدمتهم مديرة "آر تي" العربية، مايا مناع.