تركيا مستعدة لإدخال تعديلات على منظومات "إس 400" لإقناع واشنطن

ولفت وزير الدفاع التركي إلى أن الجانب الروسي أعلن خلال المحادثات الأخيرة في موسكو، عن استعداده لتوريد منظومة "إس-400" إلى تركيا في حزيران/يونيو المقبل، ولكن يجب الأخذ بالاعتبار المواعيد الفعلية لتوريد المنظومات ودخولها في خدمة القوات المسلحة التركية.
وفي سياق تعليقه على مطالب الجانب الأمريكي بتعليق الصفقة مع روسيا بشأن "إس-400"، أشار أكار إلى أن لغة التهديدات والإنذارات النهائية غير مقبولة في الحوار مع تركيا.
وأوضح متابعا: "العقد بشأن منظمات الدفاع الجوي "إس-400" ليس له أي علاقة بمشاركة تركيا في برنامج إنشاء صواريخ الجيل الخامس "إف-35"… وهناك منظومات "إس-400" تم نشرها في سوريا، وطائرات "إف-35" في خدمة جارتها إسرائيل، في هذه الحالة، في واشنطن، لا أحد يعبر عن أي مخاوف بشأن هذه المسألة. والوضع مشابه في منطقة بحر البلطيق".
كما أكد أن أنقرة لا تزال تناقش مع واشنطن شروط عقد توريد منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي الأميركية.
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