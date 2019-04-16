إنقاذ "إكليل الشوك" من حريق كاتدرائية نوتردام (صور)

أعلن رئيس كاتدرائية نوتردام، باتريك شوفيت، إنقاذ "إكليل الشوك" من الحريق الذي شب داخل الكاتدرائية، وأدى إلى احتراقها وانهيار أحد أبراجها وسقفها.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار"، كانت هناك مخاوف كبيرة من فقدان بعض الآثار المهمة داخل الكاتدرائية، إلا أن خزانة الكاتدرائية تم إنقاذها بالكامل وما بداخلها من كنوز.

إكليل الشوك، هو تاج صنعه الجنود الرومان من الشوك ووضعوه على رأس السيد المسيح، خلال تعذيبهم له وصلبه.

Major art pieces and sacred items from the Notre Dame cathedral, including the Crown of Thorns and the Tunic of Saint Louis, were saved from the fire, Paris Mayor Anne Hidalgo said in a tweet https://t.co/iZpofWBEvu pic.twitter.com/VJ6OSEWJix — CNN (@CNN) April 16, 2019

ويعد "إكليل الشوك" من أهم الآثار المسيحية عبر التاريخ البشري.

وتاج الشوك الموجود بالكاتدرائية حاليا عبارة عن حلقة مجمعة من مجموعة قصب وتوجد الأشواك في دائرة مصصمة من الذهب يبلغ قطرها 21 سم، وقسمت الأشواك على يد الأباطرة البيزنطيين وملوك فرنسا، بعد نقله إلى من القدس للقسطنطينية عام 1063 وإهدائها إلى ملوك أوروبا.

Father Fournier



The Fire Department Chaplain



Is the man who saved the Blessed Sacrament and Crown of Thorns from the fire



God bless him! #notredame #france pic.twitter.com/zwSq2seI3Q — Catholic Arena (@CatholicArena) April 15, 2019

ويعود تاريخ تأسيس كاتدرائية نوتردام إلى العصور الوسطى، فيما تستقطب نحو 13 مليون زائر، وهي تقع الكاتدرائية على ضفاف ​نهر السين​، حيث يبلغ طولها 128 مترا فيما يبلغ عرضها 48 مترا، وتتألف من برجين وبها 10 أجراس.