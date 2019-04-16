إنقاذ "إكليل الشوك" من حريق كاتدرائية نوتردام (صور)

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار"، كانت هناك مخاوف كبيرة من فقدان بعض الآثار المهمة داخل الكاتدرائية، إلا أن خزانة الكاتدرائية تم إنقاذها بالكامل وما بداخلها من كنوز.
إكليل الشوك، هو تاج صنعه الجنود الرومان من الشوك ووضعوه على رأس السيد المسيح، خلال تعذيبهم له وصلبه.
Major art pieces and sacred items from the Notre Dame cathedral, including the Crown of Thorns and the Tunic of Saint Louis, were saved from the fire, Paris Mayor Anne Hidalgo said in a tweet https://t.co/iZpofWBEvu pic.twitter.com/VJ6OSEWJix— CNN (@CNN) April 16, 2019
ويعد "إكليل الشوك" من أهم الآثار المسيحية عبر التاريخ البشري.
وتاج الشوك الموجود بالكاتدرائية حاليا عبارة عن حلقة مجمعة من مجموعة قصب وتوجد الأشواك في دائرة مصصمة من الذهب يبلغ قطرها 21 سم، وقسمت الأشواك على يد الأباطرة البيزنطيين وملوك فرنسا، بعد نقله إلى من القدس للقسطنطينية عام 1063 وإهدائها إلى ملوك أوروبا.
Father Fournier— Catholic Arena (@CatholicArena) April 15, 2019
The Fire Department Chaplain
Is the man who saved the Blessed Sacrament and Crown of Thorns from the fire
God bless him! #notredame #france pic.twitter.com/zwSq2seI3Q
ويعود تاريخ تأسيس كاتدرائية نوتردام إلى العصور الوسطى، فيما تستقطب نحو 13 مليون زائر، وهي تقع الكاتدرائية على ضفاف نهر السين، حيث يبلغ طولها 128 مترا فيما يبلغ عرضها 48 مترا، وتتألف من برجين وبها 10 أجراس.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)