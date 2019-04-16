إخلاء برج يضم عدة سفارات في مدريد بعد إنذار بوجود قنبلة

قالت متحدثة باسم الشرطة الإسبانية إنه تم، اليوم الثلاثاء، إخلاء ناطحة سحاب تضم سفارات بعد تلقي السفارة الأسترالية الموجودة في المبنى مكالمة هاتفية تهدد بوجود قنبلة.