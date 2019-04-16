معماري فرنسي: ترميم كاتدرائية نوتردام يتطلب بين 5 و10 سنوات

قال المهندس المعماري الفرنسي، رودي ريشيوتي، إن إعادة ترميم كاتدرائية نوتردام في باريس هو "أمر صعب جدا لكن يمكن إنجازه بفضل الخبرات الموجودة في فرنسا في هذا المجال".

باريس- سبوتنيك. وأوضح المهندس ريشيوتي، وهو مهندس ومصمم قسم الفنون الإسلامية في متحف اللوفر ومهندس متحف حضارات أوروبا والمتوسط في مرسيليا لوكالة "سبوتنيك"، "إعادة بناء الكاتدرائية كما كانت من قبل أمر ممكن لكنه صعب جدا، فالعمارة القوطية تتميز بالتفاصيل الدقيقة والحساسة والأضرار التي حدثت كبيرة جدا لكننا في فرنسا نمتلك الخبرات اللازمة للقيام بالمهمة".

وبالحديث عن المدة اللازمة لإعادة ترميم الكاتدرائية ، قال ريشيوتي إن "عملية الترميم وإعادة الإعمار ستتطلب بين خمس وعشر سنوات".

أما بما يتعلق بالبرج المعروف بـ"السهم" والمصنوع من خشب السنديان والذي سقط بعد أن احترق بالكامل قال ريشيوتي، "يجب أن تتم إعادة بناء السهم عبر استخدام المواد الأساسية التي كان مصنوعا منها أي الخشب لأنه يجب احترام المعلم التاريخي كما كان في السابق".

واعتبر المهندس الفرنسي أن هذا الحريق يعيد للذاكرة حقب تاريخية متعددة نظرا للأهمية التاريخية للكاتدرائية. وفي هذا الصدد قال "هذا الحريق يعيد لذاكرتنا قصة الكاتب فيكتور هوغو الذي كتب عن الكاتدرائية، كما يذكرنا بالتاريخ السياسي لفرنسا، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث عقد قداس تاريخي في الكاتدرائية بحضور الرئيس شارل ديغول وقد غني النشيد الوطني الفرنسي. الكاتدرائية كانت أيضا مكانا للمحاكمات في الماضي في إطار المحاكمات الكنسية".

وفي نفس السياق أكد ريشيوتي أن الكاتدرائية ليست فقط مكانا دينيا للمسيحيين بل هي شاهد على التنوع السياسي في فرنسا. وأضاف، "الكاتدرائية حاضرة في المخيلة الجماعية عبر التاريخ المسيحي وتاريخ فن العمارة والتاريخ السياسي والأدبي والسينمائي".

أما بما يتعلق بقيمة الخسائر التي سببها الحريق، قال ريشيوتي إنه "من الصعب تقدير حجم الخسائر حتى هذه اللحظة، هناك لجنة من الخبراء ستشكل ويوكل اليها مهمة تقدير الأضرار".

وأضاف "أعتقد أن عملية إعادة البناء ستكلف عشرات ملايين اليوروهات على أقل تقدير".

وتعرضت كاتدرائية نوتردام لحريق هائل، ليل أمس، ما أدى إلى انهيار سقف المبنى العريق.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادثة بأنها مأساة رهيبة وشكر رجال الإطفاء على عملهم. وأضاف "ما حدث اليوم هو بالتأكيد مأساة مرعبة، وقبل كل شيء أود أن أشكر رجال الإطفاء في باريس على عملهم".

وتعتبر كاتدرائية نوتردام، التي تعني "كاتدرائية سيدتنا (مريم العذراء)"، من أشهر رموز العاصمة باريس، وتقع في الجانب الشرقي من جزيرة المدينة على نهر السين، أي في قلب باريس التاريخي.

ويمثل المبنى الذي تم الانتهاء منه عام 1345 تحفة الفن والعمارة القوطية، الذي ساد القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر، ويعد من المعالم التاريخية والمعمارية في فرنسا ومثالا على الأسلوب القوطي الذي عرف باسم "أيل دوزانس".