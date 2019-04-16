شاهد آثار الدمار الذي سببه الحريق داخل كاتدرائية نوتردام (فيديو)

وظل 400 إطفائي يكافحون الحريق لمدة 8 ساعات، وتمكنوا من إنقاذ برجي الجرس والجدران الخارجية للكاتدرائية إلا أن برج الكاتدرائية والسقف بالكامل انهار.

وأدى الحريق لانهيار السقف الخشبي للكاتدرائية الذي كان يشهد عمليات تجديد وترميم واسعة النطاق.

وأعلن مدعي باريس العام، أن المحققين يعملون على فرضية الحريق العرضي وليس المتعمد.

وتعتبر كاتدرائية نوتردام، التي تعني "كاتدرائية سيدتنا (مريم العذراء)"، من أشهر رموز العاصمة باريس، وتقع في الجانب الشرقي من جزيرة المدينة على نهر السين، أي في قلب باريس التاريخي.

ويمثل المبنى الذي تم الانتهاء منه عام 1345 تحفة الفن والعمارة القوطية، الذي ساد القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر، ويعد من المعالم التاريخية والمعمارية في فرنسا ومثالا على الأسلوب القوطي الذي عرف باسم "أيل دوزانس".