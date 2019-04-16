نشر "القبة الحديدية" بالقرب من غزة

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن قوات الجيش الإسرائيلي أنهت اليوم، الثلاثاء، من جديد، نشر بطاريات منظومة الدفاع الإسرائيلية "القبة الحديدية" في منطقة الجنوب الإسرائيلية، وهي المنطقة الموازية لقطاع غزة.
وأوضح الموقع الإخباري العبري أن نشر هذه البطاريات يأتي في ظل استمرار "مسيرات العودة" بطول الخط الفاصل بين القطاع وإسرائيل.
ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد سحب جزء من قواته المنتشرة بالقرب من حدود قطاع غزة، بدعوى أنه لا يوجد تهديد حقيقي على تلك القوات، رغم استمرار المظاهرات الفلسطينية، المعروفة باسم "مسيرات العودة.
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