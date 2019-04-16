عمران خان یزور إیران الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجیة الباكستانیة إن رئیس الوزراء عمران خان سیجري زیارة رسمیة إلى إيران الأسبوع المقبل.

© REUTERS / HANDOUT عمران خان: محمد بن سلمان يذكرني بالملك فيصل

وبحسب بيان للخارجية الباكستانية ستستمر الزيارة مدة يومين، وستبدأ فی 21 نیسان/ أبریل الجاري، وذلك تلبیة لدعوة الرئیس الإیراني حسن روحاني، وفق وكالة الأنباء الإيرانية " إرنا ".

وتعد زيارة عمران خان إلى طهران هي أول زیارة رسمیة یقوم بها خان لإيران منذ تولیه منصب رئاسة الوزراء.

وجاء في البيان: "رئیس وزراء باكستان سیزور في مستهل هذه الزیارة مدینة مشهد المقدسة (شرقي البلاد) ومنها یتجه إلى العاصمة طهران فی إطار مباحثاته مع كبار المسؤولین فی إیران".

وأشار البيان إلى أن خان سيلتقي خلال زيارته لباكستان رئیس الجمهوریة الإيراني، وقائد الثورة الإسلامیة علي الخامنئي.

وأكدت الخارجیة الباكستانیة في بیانها، على رصانة العلاقات بین طهران وإسلام أباد بوصفهما ضمن الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة التعاون الإسلامي، وبينهما جذور مشتركة تاریخیة وثقافیة.