البيت الأبيض يشهد حدثا لأول مرة في التاريخ... ما علاقة صهر أردوغان

شهد البيت الأبيض، يوم الاثنين، حدثا غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، عندما استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

احتفت صحيفة "صباح" التركية باللقاء، مشيرة إلى أنه لأول مرة في التاريخ يجتمع رئيس أمريكي مع وزير تركي في البيت الأبيض.

ونقل ألبيرق، إلى الرئيس الأمريكي، تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

Vaşington’da, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile, işbirliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik. pic.twitter.com/nPKLyUx4kz — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 16, 2019

وفي تصريح عبر حسابه على "تويتر"، علّق ألبيرق على اللقاء بالقول: "في إطار زيارتنا إلى واشنطن، عقدنا لقاءً مع الرئيس ترامب، وأبلغناه تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأضاف ألبيرق أنه بحث مع نظيره الأمريكي ستيف ستيفن منوتشين ومستشار ترامب جاريد كوشنر، الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز التعاون بين أنقرة وواشنطن.

ويتواجد ألبيرق في العاصمة الأمريكية لحضور المؤتمر السنوي المشترك الـ37 لمجلس الأعمال التركي الأمريكي(TAİK) والمجلس التركي الأمريكي (ATC).

وبحسب صحيفة صباح، فقد قال ألبيراق، إنه بحث مع الرئيس الأمريكي موضوع شراء تركيا لمنظومة إس-400، مضيفا أن الرئيس الأمريكي استمع لوجهة النظر التركية التي حملها.

وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي أبدى وجهة نظر وتفهما إيجابيا بهذا الشأن".