شرطي يغتصب امرأة بعد الإبلاغ عن تعرضها لاغتصاب جماعي

نيودلهي — سبوتنيك. اغتصب شرطي باكستاني امرأة في مقاطعة البنجاب الباكستانية، بعدما ذهبت إلى مركز الشرطة، للإبلاغ عن تعرضها لحادث اغتصاب جماعي، وفقا لصحيفة "ذا دون" اليومية.
وقالت المرأة إن ضابط الشرطة قام أيضا بتصوير الحادث، وهددها بعدم إبلاغ أي شخص بما حدث، ولكن تم توقيفه فيما بعد.
وتخضع الشرطة في باكستان للتدقيق، بعد موجة من أعمال القتل، إذ تعرض الآلاف للقتل في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء البلاد، وذلك في عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
وفي عمليات القتل غير الخاضعة للعقوبة، تقتل الشرطة المشتبه بهم في جرائم القتل، وتصورهم لاحقا على أنهم إرهابيين، من أجل تعزيز إحصاءات الشرطة.
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