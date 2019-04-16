شرطي يغتصب امرأة بعد الإبلاغ عن تعرضها لاغتصاب جماعي

تعرضت امرأة للاغتصاب من جانب شرطي في باكستان، بعدما ذهبت للإبلاغ عن تعرضها لاغتصاب جماعي.

نيودلهي — سبوتنيك. اغتصب شرطي باكستاني امرأة في مقاطعة البنجاب الباكستانية، بعدما ذهبت إلى مركز الشرطة، للإبلاغ عن تعرضها لحادث اغتصاب جماعي، وفقا لصحيفة "ذا دون" اليومية.

© Photo / Pixabay مقيم أفريقي يغتصب امرأة عربية بعنف في دبي

وزعمت المرأة التي هي من مدينة أوش شريف في باكستان، أن ضابط الشرطة أخذها إلى منزلها بحجة الحصول على تفاصيل إضافية منها عن حادثة تعرضها للاغتصاب الجماعي، ولكنه هاجمها وأفقدها الوعي وبادر باغتصابها.

وقالت المرأة إن ضابط الشرطة قام أيضا بتصوير الحادث، وهددها بعدم إبلاغ أي شخص بما حدث، ولكن تم توقيفه فيما بعد.

وتخضع الشرطة في باكستان للتدقيق، بعد موجة من أعمال القتل، إذ تعرض الآلاف للقتل في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء البلاد، وذلك في عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وفي عمليات القتل غير الخاضعة للعقوبة، تقتل الشرطة المشتبه بهم في جرائم القتل، وتصورهم لاحقا على أنهم إرهابيين، من أجل تعزيز إحصاءات الشرطة.